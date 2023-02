Empoli-Napoli gara particolare per Spalletti: per vent’anni ha tifato la squadra toscana

Domani, alle ore 18, la SSC Napoli scenderà in campo al Castellani contro l’Empoli di Zanetti. La squadra azzurra, guidata da Luciano Spalletti, punta alla vittoria per cercare di continuare la sua corsa verso lo Scudetto. Per l’allenatore del Napoli sarà una gara particolare.

Nato a Certaldo, in Toscana, Luciano Spalletti è un grande tifoso dell’Empoli, squadra con cui ha prima giocato e poi allenato. Prima di iniziare la sua grande carriera nel mondo del pallone, Spalletti è stato un grande tifoso della squadra che affronterà domani: “Per venti anni ho tifato per l’Empoli“, ha dichiarato il mister azzurro.

Oggi il mister azzurro sicuramente continua ad essere un grande tifoso della squadra toscana, nel suo cuore, però, sicuramente c’è anche il Napoli. Dopo due anni sulla panchina azzurra e uno Scudetto che potrebbe arrivare già nelle prossime giornate, Luciano Spalletti è diventato il primo sostenitore del Napoli.