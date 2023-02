Empoli-Napoli: trasferta vietata ai tifosi residente in Campania

Il Napoli continua a guidare la classifica di Serie A e ad inseguire il sogno scudetto. I tifosi azzurri non sono mai stati così entusiasti della squadra e proprio per questo cercano di sostenerla in ogni match.

Questa volta, però, questo non potrà accadere per la sfida di campionato contro l’Empoli. Infatti, poco dopo il comunicato del Sassuolo riguardo la tifoseria azzurra arriva anche la decisione della società toscana.

Secondo quanto riportato, sarà vietata la trasferta ai residenti in Campania allo stadio Castellani per il match di Serie A in programma per il 25 febbraio alle ore 18:00.

Inoltre, in alcuni settori dello stadio sarà consentita la vendita dei biglietti solamente ai residenti in Toscana. Si tratta dei seguenti settori: Poltronissima, Tribuna inferiore, Maratona centrale, Maratona inferiore, Maratona laterale, Curva Nord/Ovest e Tribuna laterale.

La decisione è stata presa per questioni di ordine e sicurezza pubblica dal Comitato provinciale della Procura di Firenze.