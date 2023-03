Empoli, ultima stagione di Fabiano Parisi: Napoli interessato

Fabiano Parisi potrebbe lasciare presto l’Empoli. TuttoMercatoWeb.com ha intervistato in esclusiva il suo agente, Mario Giuffredi, il quale senza mezzi termini ha dichiarato che questa sarà l’ultima stagione del terzino della squadra toscana.

Ultima stagione, poi?

Ecco cosa ha dichiarato l’agente di Fabiano Parisi: “Parisi è pronto per una grande squadra. Questa sarà la sua ultima stagione con l’Empoli. Potevamo già andare via questa estate, il suo percorso nel club è finito ed è giusto che il calciatore possa ambire a qualcosa di più importante. La Juventus? Adesso parlare di squadre è prematuro”.

Tuttavia, sembrerebbe che il Napoli sia sulle tracce del terzino. Per lui potrebbe essere una grande occasione per spiccare: il club azzurro sta facendo molto bene sia in campionato sia in Champions, pertanto per Parisi potrebbe essere la squadra perfetta per farsi notare ancora di più e crescere.