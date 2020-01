Emre Can al Dortmund. In uscita anche Pjaca: rinnovo e addio?

Emre Can è ad un passo dal Borussia Dortumund, il club tedesco e la Juventus nella giornata di ieri hanno trovato l’accordo sulla base di un prestito con obbligo di riscatto per un’operazione complessiva da 30 milioni di euro, bonus compresi. Il centrocampista è atteso oggi in Germania per le visite mediche e la firma sul contratto.

PJACA – Vicino all’addio anche Marko Pjaca, l’attaccante sembrava destinato al Cagliari, ma alla fine i sardi hanno virato su altri obiettivi. Sul croato c’era l’interesse di Sampdoria, Parma e Olympiacos, ma alla fine a spuntarla è stato l’Anderlecht.

TRATTATIVA – Pjaca nella giornata di oggi volerà in Belgio per sostenere le visite mediche e firmare il contratto. L’affare andrà in porto in prestito secco, ma la Juve è riuscita a trovare un accordo per cui l’ex Dinamo Zagabria potrebbe restare un altro anno lì se dovesse trovare continuità e tornare sui suoi livelli.

STRATEGIA – Negli scorsi mesi la Juve e il giocatore hanno trovato l’intesa per il rinnovo di contratto dal 2021 al 2023. Operazione che potrebbe ufficializzarsi nei prossimi giorni per consentire ai bianconeri di non perderlo a parametro zero il prossimo anno.