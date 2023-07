En Nesyri può interessare alla Juventus?

Oltre all’offerta già nota della Juventus, anche l’Inter sta cercando di portare un nuovo giocatore offensivo. Il prezzo richiesto per il marocchino è di 40 milioni di euro

Víctor Orta, direttore sportivo del Siviglia, sta definendo il suo piano d’azione per la finestra di trasferimenti estiva. Per quanto riguarda l’operazione di uscita, sembra fondamentale far quadrare i conti e rispettare il più possibile il regolamento del Fair Play Finanziario. Per questo motivo potrebbero essere portate a termine alcune cessioni degne di nota.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juventus starebbe insistendo sul profilo di Youssef En-Nesyri (26 anni) per la propria linea avanzata. I piemontesi sono alla ricerca di un attaccante dopo la probabile partenza di Dusan Vlahovic (verso il PSG) e per questo stanno prendendo in seria considerazione l’internazionale marocchino.

Anche l’Inter vuole provarci

Tuttavia, La Gazzetta dello Sport parla di un’altra pretendente alla Serie A per En-Nesyri. Vecchia conoscenza di Malaga e Leganés, sarebbe stato offerto all’Inter Milano. Una squadra lombarda che affronta anche un curioso Galimatías per il suo attacco, esplorando diverse opzioni per quello smarcamento.

I campioni di Supercoppa e Coppa d’Italia dovranno valutare l’alternativa dell’attaccante del Siviglia, il cui cartellino ha un prezzo di 40 milioni di euro. Il futuro di Youssef En-Nesyri è una vera incognita, con i bianconeri e i nerazzurri alla ricerca della sua firma. Anche se Giuntoli sembra voler puntare su Vlahovic: “Non ci saranno mosse alla Giuntoli o alla Allegri, ci saranno mosse alla Juventus. Dobbiamo fare mercato sostenibile e competitivo, serve mix anche con gente esperta. Lukaku? Stiamo sondando il mercato come presa d’informazione, poi i giornali ci ricamano. Ma noi stiamo puntando forte su Vlahovic, Chiesa, Kean e Milik. Noi siamo convinti di avere una squadra competitiva e attaccanti forti. Noi siamo convinti di avere un parco attaccanti molto competitivo. In questo momento non mi sento di dire niente perché siamo agli inizi del mercato. Oggi il mercato in entrata della Juve è finito, stiamo lavorando alle uscite e nient’altro“.