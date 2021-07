Enrica Bonaccorti e l’incidente in vacanza, il racconto sui social: “Sono stata operata”

Nel post anche una stoccata ai no vax: "Potete vedere anche il vaccino per il vaiolo, che feci senza fare troppe storie"

Enrica Bonaccorti, nota conduttrice televisiva, radiofonica e attrice italiana, ha destato non poche preoccupazioni nei fan, dato che ha comunicato di aver avuto un incidente domestico mentre era in vacanza.

La Bonaccorti si sarebbe fratturata un polso, purtroppo, non appena arrivata in Toscana per trascorrere un periodo di relax. “Caduta dalle scale, la conduttrice ha dovuto trascorrere una notte al pronto soccorso ed è poi rimasta in ospedale, dove ha subito una piccola operazione chirurgica prima di essere dimessa”, riporta Fanpage.

A comunicarlo è stata lei stessa tramite una foto che la ritrae con il braccio ingessato, postata sui social: “Che dire… appena arrivo cado dalle scale, prima notte al pronto soccorso fino alle 4.30, stamani piccolo intervento per riallineare le ossa, poi gesso“, ha spiegato la Bonaccorti.

“Il dramma è che è il polso destro, io con la mano sinistra ho problemi a suonare un citofono! Tutti bravissimi e gentilissimi al pronto soccorso e in ospedale a Orbetello, mi chiamavano ‘Cara’! Anche se ho urlacchiato, uscita dall’ospedale subito in spiaggia almeno per vedere il mare… poi qui a casetta foto ricordo!”, ha continuato.

E non è mancato neanche un riferimento ai no-vax: “E dato che non c’è alcun filtro, oltre alle magagne potete vedere il mio vaccino per il vaiolo che tutti facemmo senza tante storie e col risultato di eradicarlo del tutto! Mia madre geniale chiese se si poteva farlo sulla gamba invece che sul braccio, e ne sono ancora orgogliosa. Qualche altro boomer ce l’ha sulla gamba?”.