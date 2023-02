Enrico Fedele: “A Napoli non vedo fenomeni. Osimhen non è tra i primi tre al Mondo”

Ai microfoni di Radio Marte è intervenuto l’opinionista TV Enrico Fedele. Tra i vari tempi discussi, si è parlato del Napoli e della grande stagione della squadra azzurra. A Fedele, però, non è andato giù un paragone effettuato da Ruud Krol, il quale ha paragonato il Napoli attuale alla grande Ajax: “Ragazzi, non scherziamo! Avete presente chi c’era in quella squadra? Un certo Cruijff, un fenomeno del calcio“.

“Qua, invece, di fenomeni non ne vedo. Ora parliamo sulle ali dell’entusiasmo e sappiamo com’è la città di Napoli: si passa da zero a novanta in un’istante. Non esageriamo, restiamo con i piedi per terra“.

Fedele ha poi parlato di Victor Osimhen: “Ha ancora molta strada da fare, al momento non è nemmeno tra i primi tre al Mondo. Un calciatore deve fare benissimo per tanti anni. Per ora non lo inserisco ancora tra i primi“