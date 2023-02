Enrico Fedele: “De Laurentiis non ha detto la verità su Osimhen e Kvara”

Ai microfoni di Radio Marte, l’ex procuratore sportivo, Enrico Fedele, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato del Napoli e delle parole rilasciate da Aurelio De Laurentiis al quotidiano tedesco Bild.

“De Laurentiis non ha detto la verità su Osimhen e Kvaratskhelia: se arrivano offerte importantissime il Napoli li cederà. Tutto ha un prezzo. La strada intrapresa dal club, molto coraggiosa, ha dato risultati tecnici ed economici straordinari e non può essere abbandonata. Per 120 milioni di euro Osimhen va venduto immediatamente“.

“Osimhen-Kvaratskhelia così forti insieme? In estate non avrei scommesso un solo euro su di loro. Inizialmente, pensavo che il georgiano e il nigeriano parlassero un linguaggio calcistico troppo diverso. Kvaratskhelia, nelle prime partite stagionali, mi sembrava più in sintonia con Raspadori“.

L’opinionista sportivo non è convinto delle parole rilasciate da presidente del Napoli al celebre giornale tedesco in merito ad Osimhen e Kvara.

Enrico Fedele ha infine dichiarato: “E invece, sono rimasto meravigliato dal progresso dal punto di vista tecnico di Osimhen e dall’opportunità in più che l’attaccante africano ha dato al Napoli: il colpo di testa in elevazione“.