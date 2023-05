Enrico Fedele e il commento su Kvara: “Ormai non gioca più per la squadra”

L’ex procuratore ed oggi opinionista TV, Enrico Fedele, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato della partita Napoli-Salernitana. Si è soffermato in particolare su Kvara. L’attaccante azzurro, nelle ultime giornate, non sembra più esplosivo come i primi mesi in maglia azzurra.

“Nell’ultimo periodo, nel Napoli, c’è qualcosa che non funziona! Il Napoli ha dimostrato di essere la squadra più forte ma alcuni calciatori sono in calo. Mi riferisco in particolare a Khvicha Kvaratskhelia che ormai gioca solo per sé stesso e non per la squadra. Punta a fare azioni personali e spesso fa dribbling anche quando non è il caso“.