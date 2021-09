Enrico Fedele: “Non facciamo diventare Anguissa un Santo. Se hai 26 anni e non esplodi c’è un problema”

In questa stagione il Napoli punta a ritornare in Champions League. Il mercato degli azzurri non è stato sontuoso, ma è servito ad accontentare alcune richieste di Luciano Spalletti. Inoltre, non sono stati ceduti i big.

Ai microfoni di Radio Marte è intervenuto Enrico Fedele. L’opinionista TV ha parlato dell’ultimo acquisto di Aurelio De Laurentiis, Anguissa: “È un giocatore di fisicità ma non può far fare il salto di qualità. Il Napoli mancava di terzino sinistro e regista e non ce li ha“.

“Non facciamo di Anguissa un Santo. Ho visto un paio di partite di Anguissa, poi mi sono documentato. Un giocatore se non arriva dove deve arrivare a 26 anni c’è un problema. Dà qualcosa che al Napoli non c’è ma non farà mai fare il salto di qualità alla squadra“.

L’obiettivo di Enrico Fedele è evitare facili entusiasmi su un calciatore prima di vederlo effettivamente giocare per la SSC Napoli e poi rischiare di rimanere delusi.

Fedele ha infine dichiarato: “Il difetto del Napoli l’anno scorso era la personalità, non aveva giocatori di grande esperienza in mezzo al campo“.