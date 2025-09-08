Enzo Romano, il nuovo baby prodigio 16 enne del Galles

Il Galles sembra pronto a voler sfornare un nuovo talento. Si chiama Enzo Romano classe 2009, nato in Galles e finora strutturato in una delle più importanti Cantere del Barcelona.

Oggi è sotto la lente di ingrandimento di diversi Club Europei, soprattutto la Premier League laddove sono intenzionati a richiedere interesse per accaparrarselo.

Diversi Club di serie A hanno reso l’interesse verso il ragazzo, e chi farà l’offerta più convincente, come ogni regola del mercato impone, si aggiudicherà le prestazioni del talentuoso calciatore.

Proprio per questo, abbiamo intervistato in esclusiva Luigi Perna, noto intermediario e procacciatore conosciuto per il suo grande fiuto nel scovate i migliori talenti al mondo nonché dei primi a visionare il ragazzo in Italia dopo una segnalazione fatta da una sua conoscenza. Perna ha espresso grandi elogi nell’osservare il ragazzo in un torneo in Campania, rivelando la sua competenza e voglia di segnalare il ragazzo.

Il classe 2009, a suo dire, è un baby fenomeno di pieno rispetto. Anzi, lo stesso Perna lo definisce “speciale” proprio perché, secondo lui, merita club importanti per mettere in evidenza le sue più grandi doti.

Romano è stato spesso oggetto di paragone e Luigi Perna non esita a fare il nome di gente del calibro di Sergio Busquets, proprio per il ruolo di equilibratore della mediana, anche se lo vede molto bene a centrocampo o nella trequarti per il grande rendimento che svolge in campo. Una sorta di vero e proprio tredicesimo Uomo in campo.

Abbiamo posto una domanda secca a Perna, e lui ci risponde così:

Secondo te Romano è uno di quei talenti e stile che a te piace, e in futuro dove credi di vederlo?

Sincero? Enzo è uno dei talenti più importanti d’Europa, sarà preso carico per le sue alte doti e prestazioni!