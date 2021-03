Epidemia – una nuova spinta per il mondo degli appuntamenti online

L’arrivo della pandemia ha rivoluzionato il modo in cui le persone si relazionano con amici e parenti, ma soprattutto come e dove cercano l’amore. Oggi l’industria del dating ha tantissimi servizi per incontri da offrire. Dal sito di incontri Flirtsenzalimiti a pezzi grossi come Tinder.

Le piattaforme per incontri sono usate da quasi tutti gli scapoli

Mai come oggi avere un’alternativa online per cercare incontri occasionali e appuntamenti romantici è fondamentale. La popolarità dei siti di incontri è aumentata esponenzialmente negli ultimi anni perché sempre più persone, giovani e non, riescono molto più facilmente a trovare un appuntamento così che non di persona. Questo non vuol dire che non sapessero farlo di persona, ma che l’alternativa offerta da questi portali è davvero comoda e facile da utilizzare.

Per effetto del lockdown, Tinder ha avuto un aumento dei download complessivi del 46%. Le persone cercano da sempre il contatto con gli altri, siamo fatti per stare insieme, non da soli. Per questo motivo è così importante avere una relazione e sempre più persone ne cercano una.

Ovviamente non ci sono solo relazioni ma anche incontri occasionali fatti solo di sesso e divertimento. Avere una relazione è bello, ma comporta anche numerosi sacrifici ed è anche per questo che diverse persone preferiscono rimanere single. Attraverso i siti di incontri si possono facilmente trovare altri utenti con cui trascorrere una o più notti. I migliori siti di incontri hanno un rapporto pressoché pari tra uomini e donne. Il 52% degli utenti di Flirtsenzalimiti sono donne e il 48% uomini. In questo modo trovare una persona interessata a voi è davvero molto semplice.

Gli incontri sono diventati di “alta qualità”

Avere un appuntamento comporta diversi rischi. Da un punto di vista fisico, emotivo e purtroppo, oggigiorno, anche dal punto di vista della salute. Per questo motivo sempre più persone preferiscono conoscere chi incontreranno e non fidarsi di un appuntamento al buio. Quindi avere appuntamenti virtuali e conoscersi online può davvero aiutare.

Inoltre in questa maniera si avrà un’idea più chiara di chi si incontra, sarà più facile prepararsi e l’appuntamento sarà meno ansiolitico.

L’aspetto non gioca un ruolo importante

Fin da piccoli abbiamo sempre creduto che ci fossero i belli e i brutti. I belli erano quelli di successo in tutti i campi, mentre quelli brutti stavano a guardare invidiosi. Pensate anche a tutte le commedie dove la secchiona sboccia solo dopo aver scoperto di essere bella. Come se, senza bellezza, non fosse niente.

Bene, dimenticate tutto quanto.

L’aspetto fisico non è così importante, non lo è mai stato e ora lo è ancora meno. Quello che le persone cercano è qualcuno da amare, con cui sentirsi sicuri, protetti e a proprio agio. Una relazione non si costruisce sull’aspetto, ma sui caratteri delle persone, su quello che li accumuna e le loro differenze.

Il romanticismo delle video call

Può sembrare innaturale per molte persone, ma le video call possono rivelarsi molto romantiche e soddisfacenti. Sempre più persone hanno iniziato ad avere appuntamenti virtuali per non perdere i contatti con il proprio partner oppure per cercarne di nuovi. Se da un lato viene a mancare la possibilità di stare fisicamente assieme dall’altra si aprono molte possibilità. Avere un appuntamento virtuale è quasi come giocare una partita in casa, quindi in un ambiente che conoscete bene e di cui siete padroni. Così potete modificarlo e migliorarlo per rendere il vostro appuntamento semplicemente indimenticabile.

Non concentratevi su quello che non potete avere, ma su quello che c’è in più. Diversità non significa svantaggi ma nuove possibilità.