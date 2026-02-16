Episodio Bastoni-Kalulu, Beppe Bergomi ricorda quanto successo in una partita del Napoli

L’opinionista SKY ed ex calcaitore dell’Inter, Giuseppe Bergomi, ha analizzato quanto successo nell’ultimo weekend. Nel confronto tra Inter e Juventus, il contatto tra Kalulu e Bastoni ha riacceso il dibattito arbitrale. Secondo Bergomi, un intervento più deciso della tecnologia non sarebbe stato fuori luogo. In particolare, ha ricordato un caso simile verificatosi a Napoli, dove una decisione chiave fu presa grazie all’assistente.

Nel suo ragionamento, Bergomi ha voluto andare oltre il semplice episodio da moviola. L’attenzione si è spostata anche sull’atteggiamento dei protagonisti in campo. Bastoni, ammonito il compagno, ha reagito in modo istintivo e forse evitabile. Per l’ex difensore, una gestione più pacata avrebbe potuto spegnere subito le polemiche.

L’analisi prosegue sottolineando come certe tensioni siano figlie dell’intensità agonistica. Bergomi ha difeso il giocatore nerazzurro, spiegando che in momenti così concitati è facile perdere lucidità. Non si tratta, dunque, di colpe gravi ma di dinamiche frequenti nel calcio moderno. Episodi simili, però, alimentano interrogativi sull’uniformità delle decisioni arbitrali.

In chiusura, Bergomi ha ribadito l’importanza di migliorare il rapporto tra tecnologia, arbitri e calciatori. Il VAR resta uno strumento fondamentale, ma va applicato con maggiore coerenza. Allo stesso tempo, anche i giocatori devono crescere nella gestione delle emozioni.