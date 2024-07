Er Faina: “Conte vuole Szczesny”

Il noto Content Creator Damiano Er Faina ha parlato a Controcalcio della situazione legata al portiere del Napoli. Secondo lui, Antonio Conte vorrebbe dire addio ad Alex Meret per prendere Wojciech Szczesny dalla Juventus

Wojciech Szczesny sembra essere ancora di più in uscita dalla Juventus. L’arrivo di Michele Di Gregorio e la permanenza di Mattia Perin in bianconero sembrano spingere il polacco via, con Carlo Pinsoglio che sembra l’unico intoccabile per la porta bianconera.

Il terzo portiere resterà per una questione di liste, considerando che è cresciuto nel vivaio bianconero. Ad uscire sarà uno tra Perin e Szczesny, con il secondo che sembra vicinissimo a salutare. Su di lui il Monza, anche se si ingrandisce la possibilità di vederlo al Napoli. In quel caso, saluterebbe Meret.

Antonio Conte caccia via Meret?

A parlarne è stato Damiano Er Faina, content creator digitale che nel corso della trasmissione Controcalcio ha evidenziato il possibile addio del portiere polacco, in direzione proprio di Napoli. Szczesny vorrebbe restare in Italia, anche se per ora sembra che la pista Monza si sia raffreddata.

Damiano Er Faina ha evidenziato così l’importante retroscena di mercato: “Vi ribadisco che Antonio Conte vuole Szczesny e senza troppo giri di parole ha detto a Meret di trovarsi un’altra squadra. Il tecnico del Napoli vorrebbe partire con il polacco e Caprile. La situazione di Meret non è facile perché non ha mercato. Per me non è un portiere di grande livello, gli manca qualcosa e anche Gollini è molto più forte di Meret”.