Era un obiettivo molto vicino al Napoli, poi sfumato: ecco di chi si tratta

Andy Diouf vestirà la maglia dell’Inter, un colpo di mercato che ha sorpreso non poco il Napoli. Secondo quanto riportato da RMC Sport, il giovane centrocampista francese classe 2003 sembrava ormai destinato a trasferirsi in Campania. Il club partenopeo, infatti, aveva da tempo messo gli occhi su di lui e il direttore sportivo Manna si era mosso con decisione, presentando un’offerta vicina alle richieste del Lens. Tutto lasciava presagire a un esito positivo della trattativa, almeno fino all’inserimento a sorpresa dell’Inter.

Il Napoli, in particolare, aveva trovato una base solida su cui costruire l’accordo. Il Lens chiedeva circa 25 milioni di euro, mentre la prima proposta partenopea era stata di 20 milioni. La distanza economica non sembrava insormontabile, soprattutto considerando la disponibilità del club francese a discutere anche di una percentuale sulla futura rivendita del calciatore. Parallelamente, lo stesso Diouf aveva dato l’ok al trasferimento in azzurro, convinto dalla prospettiva di un contratto quinquennale con ingaggio iniziale da due milioni di euro a salire.

L’operazione sembrava quindi vicina alla fumata bianca, con il Napoli pronto a inserire il centrocampista nella lista degli Under. La strategia era chiara: assicurarsi un talento in crescita da valorizzare e allo stesso tempo rispettare le regole sulle rose. Tuttavia, nonostante i progressi della trattativa, il Lens ha continuato a schierare il giocatore titolare, come accaduto nella prima giornata di Ligue 1 contro il Lione.

Ed è proprio in questo scenario che si è inserita l’Inter. Il club nerazzurro, con un vero e proprio blitz, ha accelerato i contatti e chiuso l’operazione a cifre vicine ai 23-25 milioni di euro, bonus inclusi. Una mossa rapida ed efficace che ha spiazzato il Napoli, rimasto a mani vuote dopo settimane di lavoro. L’accordo con il calciatore e la trattativa avviata con il Lens non sono bastati per evitare la beffa finale.

In casa azzurra resta dunque un forte rammarico. La sensazione è che il club sia stato tradito non solo dal comportamento del Lens, pronto a favorire l’offerta nerazzurra, ma anche dall’entourage del giocatore, che ha preferito virare verso Milano. Per il Napoli si tratta di un’occasione mancata, mentre l’Inter si assicura un giovane prospetto su cui costruire il futuro del proprio centrocampo.