Erede Osimhen, non solo David: al Napoli piace anche Retegui

La ricerca del successore di Victor Osimhen continua a dominare i titoli dei giornali, con il Napoli alla ricerca di un sostituto per l’attaccante nigeriano che lascerà il club dopo un anno complicato. Sul Corriere dello Sport si discute del possibile candidato, Jonathan David, e di un nuovo nome che sta catturando l’attenzione del club azzurro.

Retegui entra nella lista

In particolare, l’attenzione si concentra su Retegui, un attaccante argentino in forza al Genoa, che sta suscitando interesse in Italia. Tuttavia, il vero focus sembra essere sul canadese David del Lilla, un prolifico attaccante con agilità e astuzia, considerato una macchina da gol. La sua ultima dimostrazione è avvenuta domenica scorsa contro lo Strasburgo, segnando un totale di 24 gol in questa stagione, corrispondenti alla sua età.

Scrive il noto quotidiano sportivo: “Per quel che riguarda i centravanti, poi, in Italia comincia a stuzzicare interesse la posizione di Retegui, argentino d’Italia del Genoa, ma la storia più nota e stuzzicante arriva da oltreoceano: in prima fila, nella lista del dopo Osimhen, c’è sempre il canadese David del Lilla, un cannoniere furbo e veloce, una macchina da gol. L’ultimo? Domenica in campionato allo Strasburgo. Totale in stagione? Destino: 24. Come i suoi anni”.