Eric Garcia nel mirino della Roma

I giallorossi potrebbero cercare di fare un ultimo botto di calciomercato prendendo Eric Garcia del Barcellona. Si tratta alla possibilità di far avvenire il tutto

Dopo aver giocato 55 minuti nelle prime tre partite di campionato per il Barcellona, Eric Garcia ha capito che dovrà lasciare il club della sua vita per crescere come calciatore. Sebbene Xavi conti sul giocatore di Martorell, la decisione di Garcia sembra essere definitiva. Ora, come riporta Sport, ci sono diverse destinazioni per il giovane difensore.

Se il Girona di Míchel è in pole position, ci sono altre squadre che cercano di acquisire i servizi di Eric Garcia. Anche diversi club inglesi non meglio specificati, oltre a Fiorentina e Roma in Italia, si sono interessati al difensore catalano. Essendo libero nel 2026, il Barcellona ha aperto le porte sia a un trasferimento in prestito che a un trasferimento permanente per il giocatore cresciuto nelle loro giovanili.

Intanto Lukaku…

Intanto ecco le prime dichiarazioni di Romelu Lukaku in giallorosso: “L’accoglienza che questo club e questi tifosi mi hanno riservato mi ha emozionato e rappresenta uno stimolo ulteriore a dare tutto per la mia nuova squadra.

Ho respirato l’atmosfera dello Stadio Olimpico da avversario, ho sentito il calore dei romanisti e oggi è bello sapere di farne parte.Ho avuto modo di confrontarmi con la proprietà nei giorni scorsi e sono rimasto colpito dalla loro ambizione.

Adesso dobbiamo lavorare, essere umili e crescere partita dopo partita: da parte mia non vedo l’ora di mettermi a disposizione dei miei compagni, dentro e fuori dal campo.”