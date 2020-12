Eriksen in uscita, la Roma fa sul serio: proposta di scambio da parte dell’Inter

Christian Eriksen lascerà l’Inter di Antonio Conte. Il centrocampista danese sta faticando a trovare spazio e i pochi minuti che il tecnico gli ha concesso nelle ultime uscite sono la dimostrazione evidente di come il giocatore non rientri nei suoi piani.

A confermare il possibile addio nei giorni scorsi ci aveva pensato direttamente l’ad nerazzurro Beppe Marotta ai microfoni di Sky Sport:

“Se Eriksen a gennaio avrà giocato poco, sarà il primo a chiedere il trasferimento. Dobbiamo farlo senza assoluta polemica da una parte e dall’altra, semplicemente considerandola un’operazione di mercato positiva che non è stata funzionale fino in fondo per quella che è un’esigenza tecnico-tattica”.

Eriksen è in uscita e le pretendenti non mancano. L’Inter vorrebbe venderlo all’estero, ma stando a quanto riportato nelle ultime ore da Claudio Raimondi, giornalista di Sport Mediaset, nel corso della trasmissione Pressing Serie A, su Italia 1, sul giocatore ci sarebbe la Roma.

L’Inter sarebbe disposta a prendere in considerazione l’ipotesi prestito a gennaio in virtù dell’alto ingaggio percepito dal centrocampista e avrebbe aperto ai giallorossi. In cambio, però, i nerazzurri chiederebbero il cartellino di Jordan Veretout. La trattativa non è semplice ma le parti hanno iniziato a parlarne, vedremo se la Roma accetterà o meno di inserire il francese nell’affare.