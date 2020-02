Erjona Suleimani, ecco le ragioni del suo divorzio con Blerim Dzemaili

Erjona Suleimani e Blerim Dzemaili sembravano avere un legame forte, di quelli durevoli nel tempo. Ma c’é una fine a tutto, anche alle coppie idilliache. Dopo essersi sposati nel 2015, presi da una forte passione l’uno per l’altra, e aver avuto un figlio insieme (Luan), i due annunciano il loro divorzio nel 2017. Sebbene si supponeva ci fosse un motivo specifico, non è mai stato rivelato quale fosse. Ma oggi Erjona Suleimani ha deciso di rompere il silenzio. Ecco cos’è successo.

DA NAPOLI A ISTANBUL – L’ex wag ha dichiarato in un’intervista a Rivelo, che i problemi cominciarono a manifestarsi quando da Napoli si sono dovuti trasferire a Istanbul. “Quando siamo andati a Istanbul io ero incinta e il rapporto si è inclinato. Ero sola, senza famiglia, senza affetti, lui era perennemente via. Lì è iniziata la crisi. Lui giustamente lavorava e non poteva stare con me. Lo vedevo solo un giorno perché aveva tre partite a settimana” – continua dicendo che – “Ero sempre triste e quindi iniziai a farmi tante domande a cui non potevo dare risposta. Uno da fuori può dire: hai tutto non ti manca niente. Iniziai a fare avanti e indietro, poi lo lasciai e mi fermai in Italia per 3 mesi. Poi tornai perché mi resi conto che un bambino cercato aveva bisogno di entrambi.”

NIENTE TRADIMENTI – Suleimani specifica inoltre che non ci sono stati tradimenti. “Non sono mai tradita da lui.” […] “(dopo il divorzio) Era molto arrabbiato perché avevo deciso di chiudere, non condivideva la scelta.” […] “Agli inizi di una separazione c’è attrito ma ora siamo in una fase pacifica. Gli auguro di trovare l’amore e gli voglio bene ma non lo amo più. Spero lui faccia lo stesso verso di me”.