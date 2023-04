Eros Ramazzotti, di nuovo papà? Lo scoop di “Diva e Donna”

Eros Ramazzotti potrebbe essere in attesa di diventare padre per la quarta volta: lo scoop arriva dal settimanale Diva e Donna

Il 30 marzo 2023, Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker sono diventati nonni per la prima volta. La loro prima figlia, Aurora, è infatti diventata mamma con il suo compagno Goffredo Cerza. Tuttavia, nell’aria potrebbe esserci un altro scoop sul cantante.

Gravidanza sospetta?

La compagna di Eros, Dalila Gelsomino, potrebbe essere in dolce attesa ma al momento nessuno dei due ha proferito parola sulla questione. A dare lo scoop è stato il settimanale Diva e Donna, il quale ha ripercorso le tappe della loro storia e lanciato la notizia. La relazione tra i due è stata resa nota solo il mese scorso, ma a quanto pare affonda le radici già dall’anno scorso, in occasione di una visita in Messico dove viveva la Gelsomino.

Secondo quanto riportato dal settimanale, mentre Aurora era incinta del primo figlio, Eros avrebbe scoperto di aspettare un bambino dalla nuova fidanzata. Si tratterebbe, dunque, del quarto figlio per il cantante dopo Aurora (26 anni), Rafaella (12 anni) e Gabrio Tullio (8 anni).

Come anticipato, attualmente nessuno dei due interessati ha rilasciato dichiarazioni in merito. Eros Ramazzotti è in tour con il suo “Battito infinito World tour“, mentre Dalila ha pubblicato ieri uno scatto con un vestito abbastanza largo, forse per coprire eventuali curve. Dopo la fine del matrimonio con Marica Pellegrinelli, questa è la prima storia importante resa pubblica dal cantautore.

Chi è la nuova compagna di Eros?

Dalila Gelsomino è nata a Milano il 6 marzo 1989, ha conseguito la laurea all’Università Cattolica del Sacro Cuore in Economia e Gestione dei Beni Culturali e dello Spettacolo e una borsa di studio alla New York University at Albany. Nel 2016 si è trasferita in Messico dove lavora nel settore immobiliare e dell’ospitalità.