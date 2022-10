Eros Ramazzotti, ha un debole per la sosia di Belen Rodriguez? Non sfuggono i movimenti social

A finire nuovamente nel mirino del gossip è Eros Ramazzotti e i suoi recenti movimenti su Instagram. Ad alcuni utenti del web, infatti, non sono affatto sfuggiti i like che l’artista ha lasciato alle foto di una speaker radiofonica, nota sui social anche come la sosia di Belen Rodriguez.

NUOVO INTERESSE? – Dopo la fine della sua storia d’amore con Marica Pellegrino, a Ramazzotti sono stati affibbiati una serie di flirt. Dal canto suo, il cantante ha sempre mostrato una certa riservatezza sulla sua sfera privata, preferendo spesso non commentare i numerosi gossip in cui è stato protagonista.

Se Eros preferisce non alimentare in alcun modo i rumors, The Pipol Gossip ha posto l’attenzione su alcuni gesti che il cantante ha fatto sui social. Stando alla pagina Instagram di gossip, il cantante avrebbe un certo interesse per Amelia Villano, speaker radiofonica di Radio Zeta:

“Eros Ramazzotti invaghito della sosia di Belen Rodriguez?

Stiamo parlando di Amelia Villano, speaker radiofonica di Radio Zeta, che ha condiviso su Instagram la gioia di essere ‘seguita’ dal cantante.

“Buongiorno così” scrive Amelia, inserendo lo screenshot della notifica.

Oltre ad aver fatto questo, Ramazzotti, ha già messo diversi like sulle foto della bella Villano.

Potrebbe esserci una nuova conoscenza in vista tra loro?”.

Che ci sia un fondo di verità in questo rumors? Certamente The Pipol ha acceso la curiosità del popolo dei social che si è subito riversato nei commenti. Non resta altro, quindi, che attendere ulteriori aggiornamenti.