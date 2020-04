Eros Ramazzotti: la bellissima sorpresa per un fan malato di Coronavirus

Con l’emergenza Coronavirus che ha messo in ginocchio tutto il mondo, sono tanti gli artisti che cercano, nel loro piccolo, di star accanto ai loro fan. Tra questi c’è anche Eros Ramazzotti che ha confermato ancora una volta di avere un gran cuore, compiendo un bellissimo gesto nei confronti di un fan.

FAN POSITIVO AL CORONAVIRUS -Il destinatario di questa splendida sorpresa è Flavio, fan di Ramazzotti. L’uomo è ricoverato all’ospedale di Rivoli, una città in provincia di Torino, dopo essere risultato positivo al Coronavirus ed essere finito in terapia intensiva.

LA CANZONE ALLA MOGLIE CARMEN – Il tutto è partito proprio da Flavio e dal tablet ricevuto dall’ospedale. La struttura ospedaliera ha infatti ricevuto in dotazione dei tablet per far sì che i pazienti si tengano in contatto con i propri familiari. L’uomo ha voluto dedicare a Carmen, la moglie, “Ti sposerò perché”, in occasione del loro anniversario. Il commovente video è stato condiviso sulle pagine facebook da alcuni medici, riuscendo ad arrivare ad Eros.

LA SORPRESA DI RAMAZZOTTI – L’artista non è rimasto indifferente all’emozionante gesto del fan alla moglie, decidendo di fargli una sorpresa. Eros Ramazzotti ha quindi voluto mostrare la sua vicinanza virtuale a Flavio, tramite un video messaggio che è stato fatto vedere al paziente e a Carmen:

“Ciao Flavio, so della dedica che hai fatto a Carmen. E’ bellissima, grazie mille, ti mando tanta forza. Dai che ce la facciamo!”.