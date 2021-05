Eros Ramazzotti, la replica a Pio e Amedeo su Michelle Hunziker: “Però a letto non rideva”

Tra gli ospiti del programma “Felicissima Sera”, condotto da Pio e Amedeo, c’è stato anche Eros Ramazzotti. Il noto cantante è stato protagonista di una divertente intervista fatta dal duo comico. Tra le tante domande, non sono mancate quelle su Michelle Hunziker, sua ex moglie.

“Però a letto non rideva” – Lo scorso venerdì è andata in onda l’ultima puntata di Felicissima Sera, il seguitissimo programma che ha visto come protagonisti Pio e Amedeo, il noto duo comico. Come accaduto anche durante le precedenti puntante, anche l’ultima ha visto come ospiti artisti noti del panorama italiano. Tra questi, c’è stato anche Ramazzotti.

Protagonista di una divertente intervista, non sono ovviamente mancate le domande su Michelle Hunziker, sua ex moglie e madre di Aurora, sua primogenita. Riguardo la sua storia d’amore con la nota conduttrice, il cantante si è reso protagonista di un evidente scivolone.

Dopo una bollente foto in cui è stato protagonista il lato B della Hunziker, i due comici hanno voluto fare una domanda all’artista: “É una cosa che si chiede tutta Italia: ma perché Michelle ride sempre? Sempre!”. Davanti a questa domanda, l’uomo ha prontamente replicato: “Mi stai mettendo in difficoltà, non lo so perché non lo chiedi a lei”. A stupire i fan del cantante, però, sono stata le seguenti parole: “Però a letto non rideva. Eh no, lì non rideva”.

Una gaffe che non è affatto sfuggita ai fan dell’artista e del programma. Nonostante la goliardia del momento, i due conduttori, tornando seri, hanno rivelato: “Eros non voleva che lo dicessimo, ma invece è giusto farlo: ha devoluto l’intero cachet di stasera ai lavoratori dello spettacolo. Un gran gesto di solidarietà”.