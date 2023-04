Eros Ramazzotti, Le foto con Dalila fanno infuriare i fan

Eros Ramazzotti è da pochissimo diventato nonno di Cesare Augusto, il figlio di Aurora e Goffredo Cerza. I fan più attenti, però, hanno subito notato l’assenza di Eros nella clinica svizzera dove è nato il nipote.

Il cantante, infatti, a differenza di nonna Michelle, sembra non sia ancora andato a trovare il piccolo appena nato. Nonostante ciò, però, è stato paparazzato insieme alla nuova compagna Dalila Gelsomino mentre passeggiavano per le strade di Ebrusco.

“Il tempo per il lavoro e la fidanzata lo trovi ma per tuo nipote no” scrivono sui social. Eros comunque è impegnato in una tournée che lo sta vedendo fermarsi in diverse tappe. Forse sarà questo il motivo della sua assenza?

In ogni caso, ai fan la sua nuova relazione sembra piuttosto seria. Eros e la nuova fiamma sono stati immortalati mano nella mano, sorridenti e anche in atteggiamenti intimi tra le strade del bresciano. Tutti atteggiamenti che hanno fatto infuriare i fan di Aurora e Michelle.