Eros Ramazzotti: lo scivolone sui social per la festa della mamma

Nella giornata di ieri a finire protagonista sui social per un simpatico e inaspettata gaffe è stato Eros Ramazzotti. Il noto artista, che da poco più di un mese è diventato nonno per la prima volta, è incappato in uno scivolone su Instagram nel tentativo di fare gli auguri per la festa della mamma.

LA GAFFE SUI SOCIAL – Solitamente attivo sui social per motivi personali, di rado Ramazzotti condivide suoi momenti personali. Questo, però, è un periodo roseo per l’amato cantante che da poco è diventato nonno grazie alla figlia Aurora, che ha dato alla luce Cesare. Anche sul fronte lavorativo procede tutto a gonfie vele, così come in ambito sentimentale, attualmente impegnato con Dalila Gelsomino.

Nella giornata di ieri il cantautore ha deciso di sbilanciarsi, volendo condividere una sua riflessione in occasione della festa mamma che quest’anno cade il 14 maggio. Come notato dagli utenti sui social, però, Eros si è confuso ed è incappato in un simpatico scivolone nelle sue IG Stories. Il cantante, infatti, ha fatto ieri gli auguri alle mamme.

Convinto che ieri 13 maggio fosse la festa della mamma, Eros Ramazzotti nelle sue storie di Instagram una foto in cui ha scritto: “Auguri a tutte le mamme”. Inoltre, l’artista ha voluto aggiungere una citazione dello scrittore statunitense Mitch Albom: “Quando guardi tua madre stai guardando l’amore più puro che tu abbia conosciuto”.

Resosi conto della gaffe fatta, il cantante ha cercato di correre ai ripari. L’uomo ha infatti condiviso la stessa storia, aggiungendo: “Naturalmente ho sbagliato giorno, sono fuso, ma va bene lo stesso. Volo”.