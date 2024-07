Eros Ramazzotti, nuova fiamma? Le voci sulla relazione con una ex tronista di Uomini e Donne

Recentemente, il magazine Chi ha riportato per primo la notizia della presunta separazione tra Eros Ramazzotti e la sua fidanzata Dalila Gelsomino. Tuttavia, il celebre cantante ha prontamente smentito il gossip, pubblicando una foto in dolce compagnia della fidanzata, accompagnata da un tenero cuore rosso.

La scorsa sera, Ramazzotti è stato visto al concerto dei Coldplay a Roma, ma in compagnia di un’altra donna: Desirée Popper. Il pubblico la ricorderà sicuramente per la sua partecipazione, in qualità di tronista, a Uomini e Donne e per essere entrata nel cast della serie Mare Fuori nei panni di Consuelo, moglie del comandante Massimo.

Tra i due ci sarebbe stato un bacio

La pagina di gossip Very Inutil People ha rilanciato la notizia, riportando che Ramazzotti e Popper sono stati avvistati insieme allo Stadio Olimpico di Roma. Le foto pubblicate mostrano i due seduti vicini, ma senza immagini compromettenti. Tuttavia, secondo alcune segnalazioni, tra i due ci sarebbe stato un bacio, alimentando ulteriormente le speculazioni.

Desirée Popper è davvero la nuova fidanzata di Eros Ramazzotti? Per ora, si tratta solo di rumors non confermati. Nonostante la precedente smentita, sembra sempre più probabile che Ramazzotti e Gelsomino si siano lasciati, e che il cantautore abbia iniziato una nuova relazione con Popper, sebbene questa rimanga ancora presunta.

Chi è Desirée Popper

Nata nel 1988 a Blumenau, nel Sud del Brasile, Popper ha avuto un’infanzia difficile. La madre aveva solo 13 anni quando l’ha partorita, e il padre, anch’egli adolescente, era violento e inaffidabile. Dopo aver lavorato come modella in Brasile, Desirée è arrivata in Italia, partecipando prima al Grande Fratello e poi come tronista a Uomini e Donne. Successivamente, ha iniziato a recitare, entrando nel cast di Mare Fuori.