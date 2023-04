Erotismo, i giochi erotici da provare in coppia

In una coppia una componente fondamentale, anche se di certo non la più importante per alcuni, è l’erotismo e il sesso. Generalmente, i giochi in coppia rendono il sesso più piacevole e stimolante: eccone, dunque, alcuni da sperimentare.

Giochi di sesso: ecco quali provare

SEXTING: una delle pratiche più diffuse è sicuramente quella del sexting, ovvero fare sesso virtuale. In un’era sempre più tecnologica, utilizzare il proprio smartphone in coppia può risultare piacevole. Di solito si parte con un “Dimmi cosa hai addosso…”, e il gioco è fatto.

SOFT BONDAGE: “A molte piace sentirsi legate perché dà la sensazione di essere più desiderate dal partner”, spiega Baroni. Non entreremo nel dettaglio di alcune pratiche poiché può risultare pericoloso, ma bastano una sciarpa di seta o una cravatta per rendere il sesso con il proprio partener o la propria partner più piccante.

BALLOON STRIPTEASE: Questa pratica non è altro che lo spogliarello con i palloncini, uno dei numeri preferiti delle artiste del Burlesque. Servono dei palloncini e una lingerie minimal e sexy su cui fissarli, per poi scoppiarli un po’ alla volta.

FILM HARD: Guardare film a luci rosse con la propria metà è un classico intramontabile per scatenare le vostre di fantasie.

BAGNO INSIEME: Anche fare un bel bagno caldo insieme è un grande classico. La posizione migliore è quella in cui la coppia è seduta una di fronte all’altro con le gambe intrecciate. Può essere rilassante ma anche molto eccitante.

GIOCHI DI RUOLO: Trasformarsi in un dottore sexy o studentessa è una delle pratiche più diffuse. “Il role play è un modo per lasciarsi andare alle proprie, di fantasie: il filtro del personaggio permette di esplorare ed esprimere lati di sé che magari non si riesce a tirare fuori in condizioni normali”, nota Spina.

LUBRIFICANTE: “Ne basta una piccola quantità per rendere più delicate le sue carezze”, dice Spina. Il lubrificante non serve solo quando la libido stenta a farsi sentire ma anche per giocare e divertirsi con il proprio o la propria partner.