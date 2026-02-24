Errori arbitrali, Rocchi ‘grazia’ Chiffi dopo la direzione di Atalanta-Napoli

La partita tra Atalanta e Napoli continua a far discutere per una serie di episodi arbitrali che hanno inciso sull’andamento del match, spostando l’attenzione dal campo alla gestione tecnica della gara. Le decisioni prese nel corso dei novanta minuti hanno infatti generato forti proteste, soprattutto per l’utilizzo del VAR nei momenti più delicati. Il confronto si è così trasformato in un caso mediatico, alimentato da interpretazioni differenti degli stessi episodi. Nel post-partita, il dibattito si è concentrato sulla coerenza del metro di giudizio adottato tra campo e sala video.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il designatore Gianluca Rocchi sarebbe orientato verso una punizione contenuta nei confronti di Daniele Chiffi, la cui direzione di gara viene considerata non totalmente responsabile delle criticità emerse. L’analisi interna avrebbe infatti ridimensionato il peso degli errori attribuiti al direttore di gara. Una valutazione che tiene conto anche delle comunicazioni intercorse con la sala operativa. Chiffi, quindi, sarà fermato per una sola partita.

Sotto osservazione finisce invece l’operato dalla sala di Lissone, dove il VAR Luigi Aureliano ha confermato la decisione sul calcio di rigore, giudicato formalmente corretto seppur marginale. Considerato regolare anche il successivo silent check sul gol annullato, ritenuto conforme alle immagini disponibili. Tuttavia, proprio l’interpretazione del protocollo ha sollevato nuove perplessità. In particolare sulla necessità di uniformare il criterio d’intervento in situazioni analoghe.

Permangono infatti dubbi su un ulteriore contatto in area che non ha portato a una on field review, nonostante dinamiche simili a quelle già analizzate in precedenza. In questo caso il controllo si è limitato a una verifica rapidissima, della durata di appena tre secondi. Un passaggio definito «di routine» dallo stesso arbitro, come mostrato dalla RefCam.