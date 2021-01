ESCLUSIVA: Ecco chi sarebbe il nuovo flirt di Anna Tatangelo, anche lui cantante

Anna Tatangelo l’abbiamo vista nell’ultima edizione di All Together Now, programma musicale condotto da Michelle Hunziker, in veste di giudice assieme a J-Ax, Rita Pavone e Francesco Renga. La donna è finita al centro del gossip circa un anno fa, quando è stata annunciata la rottura con Gigi D’Alessio; pare che, a distanza di un anno, Anna Tatangelo abbia intrapreso una nuova relazione.

NUOVO FLIRT PER ANNA TATANGELO – Secondo una segnalazione giunta a IlMenestrelloh, pseudonimo di Marco Marfella, ci sarebbe un flirt in corso tra Anna Tatangelo e Livio Cori, rapper e attore italiano. Stando alle parole de IlMenestrelloh, la relazione andrebbe avanti da prima dell’estate; dopo aver collaborato assieme su alcune canzoni sembrerebbe essere sbocciato l’amore tra i due colleghi.

Lui è stato avvistato più volte a Roma, proprio vicino casa di Anna Tatangelo e la cantante, invece, beccata più volte a Napoli, nella zona dello studio di registrazione di Livio Cori. Inoltre, pare che i due abbiano trascorso capodanno e il compleanno di lei insieme. Al momento non ci sarebbero conferme, anche per tutelare la privacy dei due sulle loro situazioni sentimentali.

LA FINE DELLA STORIA CON GIGI D’ALESSIO – Ormai è passato un anno da quando Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio si sono detti addio; una rottura che ha fatto parecchio scalpore perché la coppia, almeno dall’esterno, sembrava molto unita. I motivi della rottura sono sempre stati un mistero, anche se la cantante ha deciso di rilasciare un’intervista a Vanity Fair per chiarire la situazione. “Litigavamo sempre più spesso. Eravamo finiti ad andare a letto senza dirci più una parola, senza darci neanche la buonanotte. E poi per il rumore. Gigi è il classico napoletano che vuole tutti intorno. Il salone era sempre pieno di gente […] ma alla fine ho memoria di una sola vacanza veramente nostra, a Dubai, e le pizze mangiate a due si contano sulle dita di una mano”, parole molto forti quelle di Anna Tatangelo.

CHI È LIVIO CORI – Livio Cori è un rapper e attore italiano, nato a Napoli nel 1990. Nel 2017, il suo nome viene accostato a quello del rapper Liberato, del quale però non si conosce l’identità. Nel 2018, è stata annunciata la partecipazione insieme a Nino D’Angelo al Festival di Sanremo 2019 con il brano Un’altra luce.