Esercito Italiano, arriva l’allerta per la guerra in Ucraina

Anche per l’esercito italiano si alza l’allerta per la guerra in Ucraina. Lo stato maggiore dell’Esercito ha comunicato il 9 marzo, attraverso una circolare, alcune nuove regole da rispettare. Queste nuove disposizioni avranno il fino di “rispondere alle esigenze dettate dai mutamenti del contesto internazionale”.

Innanzitutto è stata limitata la concessione di congedi anticipati, poiché “deve essere effettuato ogni possibile sforzo affinché le capacità pregiate possano essere disponibili”. Si prevede dunque un maggior impegno da parte dell’esercito italiano nel conflitto tra Russia e Ucraina. Le truppe, i mezzi e gli armamenti italiani dovranno essere pronti e operativi al 100% per ogni eventualità.

Il documento chiarisce che il personale in ferma prefissata dovrà alimentare prioritariamente reparti che esprimono unità in prontezza nei prossimi due anni. Tutte le unità in prontezza devono essere alimentate al 100% con personale senza vincoli di impiego operativo. Chi fa parte di queste squadre non dovrà dunque avere alcun vincolo rispetto all’impiego immediato.

Secondo la circolare tutti gli addestramenti dovranno essere orientati al warfighting. L’esercito italiano ha rinviato tutte le esercitazioni che non sono specificatamente indirizzate alla “difesa degli interessi vitali del Paese e protezione degli interessi strategici”.

Ciascun reggimento di artiglieria dovrà essere addestrato ad operare sia nel ruolo di supporto diretto che in quello di supporto generale.

Infine lo Stato Maggiore ha sottolineato che occorre evitare per quanto possibile il frazionamento delle unità. Anche gli assetti sanitari dovranno tenere in considerazione i prioritari impegni con relazione alle forze in prontezza. Le indicazioni, si precisa nella circolare, sono da attuarsi con effetto immediato.