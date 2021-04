Esistono Casino Bitcoin con licenza AAMS?

Gli Italiani amano scommettere e giocare d’azzardo, come dimostra il numero incredibile di siti di giochi da casinò online con licenza AAMS, ovvero la licenza rilasciata direttamente dal Monopolio dei Giochi dello Stato Italiano. Il recente successo nelle azioni del Bitcoin sta convincendo sempre più giocatori ad acquistare e investire in questa criptovaluta, ed è proprio per questo che abbiamo deciso di stilare una lista dei Casinò che accettano Bitcoin.

I vantaggi di iscriversi ad un Casinò che accetta Bitcoin

Ci sono diversi vantaggi nell’usare Bitcoin quando si gioca nei casinò online:

Prima di tutto, non ci sono commissioni quando elabori depositi o prelievi, usando Bitcoin.

Un altro vantaggio di giocare nei casinò Bitcoin deriva dalla decentralizzazione di questa valuta digitale. Bitcoin non è collegato a una banca o a un determinato governo, molto importante se sei un giocatore e risiedi in un paese in cui il gioco d’azzardo online è illegale. Quando si utilizza Bitcoin, le possibilità che le proprie vincite vengano sequestrate è pari a zero. I giocatori possono controllare i loro fondi e preservare il loro anonimato contemporaneamente alla maggior parte dei casinò, utilizzando la valuta digitale richiedono solo l’e-mail del giocatore a scopo di verifica e recupero. Non è necessario divulgare informazioni personali o finanziarie sensibili per gestire i fondi del casinò.

I diversi tipi di Casinò Bitcoin in Italia: i due tipi più comuni

Possiamo distinguere tra due tipi di casinò Bitcoin: quelli che accettano solo la valuta digitale e quelli di tipo misto, dove i Bitcoin vengono convertiti in valuta fiat con cui giocare. Quando elabori i tuoi prelievi, la valuta fiat viene nuovamente convertita in BTC. Qualunque sia il tipo di casinò Bitcoin che preferisci, devi imparare alcune basi per fare la scelta giusta.

I casinò che utilizzano solamente la valuta Bitcoin, offrono una vasta gamma di giochi, quindi c’è qualcosa per ogni tipo di giocatore. C’è la possibilità di scegliere tra una miriade di slot virtuali, ma se sei interessato a giochi più tradizionali, i casinò Bitcoin possono offrirti diverse varianti di blackjack, roulette, poker e dadi. Non importa il tipo di gioco che decidi di scegliere, in tutti i casi ti divertirai sicuramente. Come anticipato in precedenza, in questo tipo di piattaforme si utilizza solo il Bitcoin come valuta di gioco, garantendoti tutti i vantaggi elencati nel paragrafo qui sopra.

Esistono però anche casinò più tradizionali che solo di recente hanno deciso di inserire i Bitcoin come opzione di pagamento: in questo caso, non si gioca e scommette direttamente in Bitcoin, ma si utilizza questa criptovaluta viene convertita in valuta fiat (Euro, Dollari, Sterline, ecc…), e lo stesso vale per il prelievo, verrà effettuata la conversione da valuta fiat a Bitcoin. Questa è l’unica differenza tra i due tipi di casinò Bitcoin più comuni in Italia, quindi presta molta attenzione prima di decidere su quale sito iscriverti.

A cosa fare attenzione prima di iscriversi ad un Casinò Bitcoin AAMS

Il gioco d’azzardo non è più un’area riservata e tutti possono costituire una filiale o diventare partner affiliati. La concorrenza è molto serrata, il che a volte confonde gli utenti. Inoltre, bisogna stare attenti ai truffatori ed evitare siti Web fraudolenti. Il modo migliore per scegliere il casinò online giusto è cercare alcuni criteri importanti e confrontarli con i siti che hai trovato:

Licenza e regolamentazione: Uno dei primi fattori, e forse il più importante, da considerare quando si sceglie un sito AAMS è controllare che esso abbia appunto questo tipo di licenza e regolamentazione. Solitamente, i casinò più affidabili mostrano il logo della licenza nella home-page, o hanno una sezione dedicata con tutte le info necessarie.

Uno dei primi fattori, e forse il più importante, da considerare quando si sceglie un sito AAMS è controllare che esso abbia appunto questo tipo di licenza e regolamentazione. Solitamente, i casinò più affidabili mostrano il logo della licenza nella home-page, o hanno una sezione dedicata con tutte le info necessarie. Bonus di benvenuto e requisiti di scommessa: Un altro fattore molto importante è considerare i bonus di benvenuto e i loro relativi requisiti di scommessa: molti casinò sembrano offrire bonus strepitosi, per poi scoprire che i requisiti di scommessa sono così numerosi e incomprensibili, che vedrai lentamente svanire le tue speranze di trasformare quel bonus in denaro reale.

Un altro fattore molto importante è considerare i bonus di benvenuto e i loro relativi requisiti di scommessa: molti casinò sembrano offrire bonus strepitosi, per poi scoprire che i requisiti di scommessa sono così numerosi e incomprensibili, che vedrai lentamente svanire le tue speranze di trasformare quel bonus in denaro reale. Supporto Clienti: L’ultimo fattore, importantissimo anche questo, è l’assistenza clienti. Un casinò con un buon supporto, che riesce a risolvere velocemente ed efficacemente tutti i dubbi e i problemi dei clienti, si fa pubblicità da solo. Un Supporto Clienti non efficace e lento nelle risposte, non farà altro che gravare sulla reputazione del sito.

Conclusioni

Se possiedi Bitcoin o sei intenzionato ad acquistarli, ora sai che esistono in Italia diversi Casinò AAMS che accettano questa criptovaluta. In questo articolo abbiamo voluto proporvi un’infarinatura generale riguardo questo argomento, anche se ci sarebbero tantissimi altri fattori da tenere in considerazione quando si vuole giocare online e consultabili tutti sul nostro sito web, che vi consigliamo di visitare.