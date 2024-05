Esonero Allegri, il desiderio di Cristiano Giuntoli per la panchina della Juventus

Con questo comunicato, dopo la vittoria di Coppa Italia contro l’Atalanta, la Juventus ha annunciato l’esonero di Max Allegri: “La Juventus comunica di avere sollevato Massimiliano Allegri dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile. L’esonero fa seguito a taluni comportamenti tenuti durante e dopo la finale di Coppa Italia che la società ha ritenuto non compatibili con i valori della Juventus e con il comportamento che deve tenere chi la rappresenta”.

“Si conclude un periodo di collaborazione, iniziato nel 2014, ripartito nel 2021 e terminato dopo le ultime 3 stagioni insieme con la Finale di Coppa Italia. La società augura a Massimiliano Allegri buona fortuna per i suoi progetti futuri”.

NUOVO ALLENATORE FC JUVENTUS, GIUNTOLI PUNTA THIAGO MOTTA MA IL DESIDERIO SAREBBE PUNTARE SU UN EX NAPOLI

Con l’addio di Allegri, tutti danno per ormai certo Thiago Motta come nuovo allenatore. Tuttavia, Cristiano Giuntoli avrebbe un desiderio, ovvero quello di prendere Luciano Spalletti in panchina. Difficile, al momento, se non impossibile per via dell’Europeo. Sarebbe necessario almeno aspettare la conclusione della manifestazione.