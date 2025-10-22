Antonio Conte, zero dubbi del Napoli sull’allenatore: De Laurentiis dalla parte del mister

La SSC Napoli non ha mai pensato di mettere in discussione Antonio Conte. Nonostante il momento complicato e le sconfitte contro Torino e PSV Eindhoven, il club partenopeo resta compatto intorno al proprio allenatore e non valuta alcuna alternativa. La linea societaria è chiara: si va avanti con Conte, senza esitazioni.

Dall’ambiente di Castel Volturno trapela la piena fiducia nella guida tecnica del mister leccese, ritenuto l’uomo giusto per riportare equilibrio, mentalità e risultati nel medio-lungo periodo. Nessun allarme, dunque, anche in vista della prossima sfida di campionato contro l’Inter, che non avrà alcuna influenza sul futuro della panchina azzurra.

Il presidente Aurelio De Laurentiis continua a sostenere con forza il suo allenatore, convinto che il progetto tecnico debba proseguire senza scossoni. L’intesa tra società e staff resta solida, e ogni decisione, tattica o gestionale, viene appoggiata in pieno dal club.

Il messaggio che filtra è netto: Conte resta al centro del progetto Napoli. La società crede nel suo lavoro e nei suoi metodi, certa che solo con continuità e fiducia si possa uscire da questo momento difficile e tornare a competere ai massimi livelli.