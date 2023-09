Esonero Rudi Garcia? La decisione di ADL, il mister ha quindici giorni per fargli cambiare idea

Rudi Garcia continuerà ad essere l’allenatore della SSC Napoli. Anche dopo il pareggio contro il Bologna, infatti, Aurelio De Laurentiis ha deciso di non ascoltare le critiche provenienti da opinionisti e web e continuerà per la sua strada, ovvero con il tecnico francese in panchina.

Il mister, però, ha un ultimatum, ovvero il prossimo otto ottobre, ovvero quando si disputerà la partita contro la Fiorentina, l’ultima prima della sosta per le Nazionali.

Per quella data, infatti, il presidente vuole che la squadra ritorni ad essere compatta e si presenti tra le prime quattro in classifica in Serie A. Inoltre, vuole una grande prova nella partita di Champions League contro il Real Madrid, una vittoria per blindare il passaggio del turno nella massima competizione europea.

Rudi Garcia, quindi, avrà tempo altri quindici giorni per convincere presidente e tifosi. Più che un esonero, De Laurentiis preferirebbe una separazione amichevole per evitare di dover versare al tecnico altri due anni di contratto.