Esordio da sogno per il centrocampista del Napoli: primo gol con la nuova maglia

Alla Casertana è bastata una partita per innamorarsi di Coli Saco. Il giovane centrocampista, arrivato in prestito dal Napoli, ha fatto un esordio che non è passato inosservato

Esordio da sogno

Saco è un ragazzo del 2002, alto quasi due metri, ma non è solo la sua statura a colpire. In campo si muove con sicurezza, recupera tanti palloni e aiuta la squadra nei momenti difficili. Fin dai primi minuti ha mostrato personalità, senza paura di prendersi responsabilità. I tifosi lo hanno capito subito e lo hanno applaudito con entusiasmo.

Per la Casertana è un rinforzo importante. La squadra aveva bisogno di forza e ordine a centrocampo e Saco ha dato entrambe le cose. Corre, lotta e non si tira mai indietro. Anche nei contrasti dimostra carattere, ma sa pure giocare il pallone con semplicità, senza complicarsi la vita.

Corsa ai playoff

Il suo arrivo rappresenta una grande occasione anche per lui. Dopo alcune esperienze in altre squadre, questo prestito può essere il momento giusto per mettersi in mostra e crescere ancora. A Caserta ha trovato un ambiente caldo, che sostiene la squadra con passione e pretende impegno.

L’impressione è che questo sia solo l’inizio. Se continuerà a giocare con la stessa determinazione vista all’esordio, Saco potrà diventare uno dei punti fermi della stagione rossoblù. E i tifosi, che già lo considerano un nuovo idolo, sognano in grande. La squadra campana può arrivare ai playoff e sognare la Serie B.