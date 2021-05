Esperimento a Milano e Gallipoli, test COVID in 2 discoteche

Come successo a Barcellona, durante un concerto qualche tempo fa, anche a Milano e a Gallipoli si opererà un esperimento simile. Un test che avrà luogo sia in un locale al chiuso che in uno all’aperto. Il tutto per vedere se la possibilità di contagio rimane alta in entrambi i casi. Nello specifico tra vaccinati, persone precedentemente affette da coronavirus o testate e risultate negative nell’arco delle ultime 48 ore.

L’INIZIATIVA – Le location dell’iniziativa saranno due discoteche. Al chiuso per quanto riguarda Milano e all’aperto invece per Gallipoli. Si tratta rispettivamente del Fabrique e il Praia. Il giorno fissato per la seconda è il 5 giugno, mentre la prima non ha ancora una data precisa. Però parliamo comunque dell’ultima settimana di maggio.

L’idea, come anticipato sopra, è far entrare solo chi è in possesso del Green Pass, di un test negativo recente o di anticorpi dovuti alla guarigione. In seguito tutte le persone entrate dovranno, prima di uscire, fare un tampone. Il tutto allo scopo di analizzare quindi la percentuale di rischio che comporta un’eventuale riapertura estiva delle discoteche o locali simili.

OPEN DAY PER I VACCINI – La Silb-Fipe (federazione delle imprese di intrattenimento italiane), a capo dell’esperimento a Milano e Gallipoli, rende noto che i locali notturni sono anche disposti ad organizzare open day per i vaccini. Così da toccare e sensibilizzare molti più giovani riguardo all’argomento.

Nello specifico lo afferma il presidente stesso della federazione, Maurizio Pasca, il quale dichiara che a tal scopo: «Serviranno gazebo e spazi esterni, ma se il governo lo ritenesse opportuno, ne potremmo discutere. Noi siamo disponibili: prima si vaccinano tutti, prima si torna alla normalità, ognuno deve dare il suo contributo».