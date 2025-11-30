“Esploderà in poco tempo”, l’intuizione di Giuntoli in un freddo gennaio di cinque anni fa

Quando Stanislav Lobotka sbarcò a Napoli in un freddo mercato di gennaio, pochi immaginavano ciò che sarebbe diventato. Il centrocampista slovacco, arrivato con grande curiosità ma senza troppe aspettative, sembrava inizialmente destinato a rientrare nella lunga lista di acquisti giudicati poco funzionali.

Con il tempo, però, Lobotka ha ribaltato completamente la narrazione. Allenatore dopo allenatore, stagione dopo stagione, il suo talento è esploso con una forza inaspettata. La sua trasformazione lo ha portato a essere riconosciuto come uno dei migliori al mondo nel ruolo, punto fermo di una squadra capace di conquistare due Scudetti in pochi anni.

Dietro quell’intuizione vincente ci fu soprattutto il lavoro di Cristiano Giuntoli. L’allora direttore sportivo del Napoli vide in Lobotka qualcosa che non tutti riuscivano a cogliere. “Esploderà in poco tempo, è un fenomeno. Segnati questo nome…” furono le sue parole, oggi straordinariamente profetiche. De Laurentiis decise di fidarsi e investire, e il tempo ha dato ragione a entrambi.

Oggi Lobotka è molto più di un centrocampista: è un faro, un riferimento tecnico e mentale, un simbolo di come il progetto Napoli sappia crescere attraverso scelte lungimiranti e coraggiose.