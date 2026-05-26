Esploso in Spagna, lo vuole ora il Napoli: ha 20 anni ed è già andato in doppia cifra!

In attesa di chiarire chi sarà il prossimo allenatore, il Napoli sta già lavorando per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. Tra le idee emerse nelle ultime ore c’è quella di Carlos Espì, attaccante spagnolo classe 2005 attualmente al Levante. Il club azzurro è alla ricerca di un’alternativa affidabile a Rasmus Hojlund e il giovane valenciano rappresenta una pista considerata interessante dagli osservatori partenopei.

Secondo le indiscrezioni riportate da Il Mattino, alcuni intermediari avrebbero proposto il nome del giocatore alla dirigenza del Napoli. Espì è ritenuto uno dei prospetti più promettenti del calcio spagnolo grazie alle qualità tecniche e alla capacità realizzativa già mostrata nonostante la giovane età.

Nell’ultima stagione con il Levante, il centravanti ha realizzato 13 reti in Liga, numeri che hanno attirato l’attenzione di diversi club europei. Oltre ai gol, a convincere gli addetti ai lavori sarebbe soprattutto il potenziale di crescita del calciatore, vicino anche a una possibile convocazione con la nazionale spagnola per il Mondiale.

Il Levante, però, non intende privarsi facilmente del proprio talento. Sul contratto del giocatore è presente una clausola rescissoria da 25 milioni di euro, cifra importante ma considerata sostenibile da alcune società interessate a investire su un profilo giovane e di prospettiva.

Il Napoli non è l’unica squadra sulle tracce di Espì. In Italia anche Milan e Bologna stanno monitorando la situazione, mentre in Premier League il Bournemouth vorrebbe portarlo in Europa League. Prima di eventuali affondi sul mercato, il club azzurro dovrà comunque definire la questione legata al nuovo allenatore.