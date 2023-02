ESPN – Juventus su Mount

Stando quanto riportato da ESPN i bianconeri sarebbero intenzionati a prendere Mason Mount in estate, dal Chelsea

Graham Potter, allenatore del Chelsea, ha dichiarato di volere che lo stallo contrattuale di Mason Mount “si risolva rapidamente”, mentre diversi club rivali di Premier League monitorano la situazione del centrocampista a Stamford Bridge.

Il contratto del ventiquattrenne scade tra 18 mesi e, sebbene anche la Juventus e l’Atletico Madrid siano state accostate a Mount, il Chelsea è intenzionato a stipulare un contratto a lungo termine simile a quelli firmati da Reece James, Benoit Badiashile e Mykhailo Mudryk negli ultimi tempi.

Potter sulla situazione

Parlando in una nuova conferenza venerdì, Potter ha detto della situazione contrattuale di Mount: “Penso che sia sempre complicato. C’è sempre una trattativa. È meglio che lasci la questione tra Mason e il club. È il modo migliore per affrontare la questione. Per quanto mi riguarda, è stato fantastico lavorare con lui, un giocatore importante per noi. Ovviamente spero che la cosa si risolva in fretta“.

La Juventus, quasi sicuramente, proverà a fare un tentativo per il giocatore. Il contratto in scadenza garantisce che i bianconeri possano fare un tentativo e strappare un ‘sì’ ad un prezzo più contenuto, con il Chelsea che a quel punto non potrebbe far nulla. Il giocatore, però, non si è ancora esposto sulla questione e sembra intenzionato a tentarle tutte pur di rinnovarlo. Le voci di mercato potrebbero però intrigare il calciatore, che nonostante sia cresciuto con i blues potrebbe voler cercare nuove avventure all’estero.