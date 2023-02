ESPN: Victor Osimhen, obiettivo estivo di United e PSG

La finestra di trasferimento di gennaio si è appena chiusa, ma già due dei più grandi club europei stanno puntando un giocatore che potrebbe trasferirsi per una cifra elevata in estate

Il Manchester United e il Paris Saint-Germain dovranno pagare una tassa di trasferimento di almeno 100 milioni di euro se vorranno aggiudicarsi l’attaccante del Napoli Victor Osimhen durante la finestra di trasferimento estiva, ha dichiarato a ESPN una fonte a conoscenza della valutazione del giocatore.

Osimhen, 24 anni, è diventato uno degli attaccanti più richiesti in Europa in questa stagione, guidando il Napoli alla ricerca del primo titolo di Serie A dal 1990. L’attaccante nigeriano ha segnato 15 gol in 20 partite in tutte le competizioni e, con 14 reti in campionato, ha due lunghezze di vantaggio su Ademola Lookman dell’Atalanta nella corsa al premio di capocannoniere della Serie A.

Le ultime

Con Erling Haaland (Manchester City), Darwin Nunez (Liverpool) e Robert Lewandowski (Barcellona) che la scorsa estate si sono trasferiti nei loro attuali club, Osimhen è emerso come l’opzione principale per i club che cercano di rafforzare le loro opzioni di attacco per la prossima stagione.

Il mese scorso alcune fonti hanno riferito a ESPN che lo United stava valutando anche le mosse per Harry Kane del Tottenham Hotspur e Benjamin Sesko dell’FC Salzburg. Anche l’attaccante della Juventus Dusan Vlahovic potrebbe diventare un’opzione se il club italiano fosse costretto a vendere il serbo, acquistato dalla Fiorentina nel gennaio 2022 con un trasferimento da 70 milioni di euro, a causa dell’impatto finanziario della retrocessione di 15 punti per irregolarità nei trasferimenti. Ma la forma di Osimhen al Napoli in questa stagione ha portato sia lo United che il PSG a mettere l’attaccante in cima alla lista dei loro obiettivi prioritari.

Una fonte ha dichiarato a ESPN che il Napoli non si separerà da Osimhen per meno di 100 milioni di euro e che la prospettiva che lo United e il PSG facciano entrambi un serio sforzo per ingaggiare il giocatore ha sollevato la possibilità di una cifra ancora maggiore. Osimhen ha ancora due anni di contratto con il Napoli, dove è arrivato nel 2020 con un trasferimento di 70 milioni di euro dal Lille.

Il mese scorso alcune fonti hanno riferito a ESPN che lo United ha concluso un accordo di prestito di sei mesi per l’attaccante olandese del Burnley Wout Weghorst per evitare di impegnarsi in un contratto di 18 mesi per un ingaggio permanente, consentendo così al club di essere libero di perseguire il centravanti di prima classe che il manager Erik ten Hag ha identificato come una priorità quest’estate.