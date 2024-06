Esposito, l’Inter vuole darlo via solo in prestito

L’Inter preferisce cedere in prestito l’attaccante Francesco Pio Esposito quest’estate piuttosto che venderlo a titolo definitivo

È quanto riporta l’edizione cartacea odierna della Gazzetta dello Sport di Milano. I colleghi riferiscono che Cagliari e Genoa sono interessati alla firma del 18enne. L’attaccante dell’Inter Francesco Pio Esposito ha fatto la sua prima esperienza nel calcio dei grandi la scorsa stagione.

Il 18enne ha fatto la trafila delle giovanili dell’Inter. Nella stagione precedente era stato protagonista con la Primavera. Pio Esposito ha segnato solo tre gol per lo Spezia nella scorsa stagione. Tuttavia, l’attaccante adolescente ha impressionato per le sue prestazioni complessive con la squadra ligure. Secondo la Gazzetta, Pio Esposito si è addirittura guadagnato il paragone con l’ex attaccante di Inter, Roma e Manchester City Edin Dzeko, per la sua combinazione di stazza, fisicità e abilità tecnica.

Futuro in Serie A?

Secondo la Gazzetta, l’Inter non avrebbe intenzione di perdere definitivamente Pio Esposito quest’estate. I nerazzurri ritengono che l’attaccante 18enne abbia ancora un notevole potenziale di crescita. Tuttavia, non è detto che Pio Esposito abbia un posto nella rosa della prima squadra dell’Inter per la prossima stagione.

Pertanto, il piano sarà quello di cedere il giocatore all’Italia Under 21 in prestito. In questo modo potrà continuare a giocare con regolarità e a seguire la sua attuale traiettoria. Secondo la Gazzetta, c’è un interesse da parte di club della massima serie per la firma di Pio Esposito. Il Cagliari vorrebbe far fare al 18enne la prima esperienza in Serie A. Nel frattempo, anche il Genoa ha messo nel mirino Pio Esposito. È possibile che il giovane attaccante possa entrare nella trattativa tra l’Inter e il Grifone per il portiere Josep Martinez.