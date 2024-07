Esposito, stallo con l’Inter: possibile ritorno alla Samp?

L’attaccante dell’Inter Sebastiano Esposito sta prendendo tempo per trasferirsi in prestito all’Empoli, mentre un ritorno alla Sampdoria è ancora possibile

È quanto riporta l’edizione cartacea odierna del quotidiano torinese Tuttosport. Il giovane attaccante dell’Inter ha trascorso l’ultima stagione in prestito con la Sampdoria in Serie B. Si tratta del sesto prestito che il giovane attaccante ha fatto nelle ultime stagioni. Esposito ha avuto anche esperienze con squadre del calibro di SPAL, Venezia e Bari nella seconda divisione italiana.

Nel frattempo, l’attaccante dell’Inter ha trascorso la stagione 2021-22 in prestito al Basilea, nella Super League svizzera. Durante la campagna 2022-23, Esposito è stato in prestito in Belgio. Ha trascorso la prima metà della stagione con l’Anderlecht.

Empoli sulle sua tracce

Quest’estate c’era stato un discreto interesse per la firma di Esposito da parte di club di Serie A. E l’Empoli sembra essere il club che vincerà la corsa per l’ingaggio del 22enne. Il club toscano è in trattativa con l’Inter da oltre una settimana. Le due squadre hanno definito tutti i dettagli dell’accordo per il trasferimento di Esposito. L’Empoli è pronto a ingaggiare l’attaccante con un contratto di prestito iniziale di una stagione. L’accordo prevede anche l’opzione di ingaggio a titolo definitivo.

Tuttavia, come riporta Tuttosport, lo stesso Esposito non si è ancora impegnato a trasferirsi a Empoli. L’attaccante sta valutando anche un ritorno alla Sampdoria. Anche se i blucerchiati sono ancora in Serie B, Esposito mantiene un legame con il club ligure. Pertanto, un ritorno alla Sampdoria sarebbe una possibilità anche per Esposito quest’estate.