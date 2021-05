Espresso Translations, non è la solita traduzione

In quel caos di informazioni e dati che è il mondo odierno, una delle capacità di base è rappresentata dal parlare correttamente almeno una o due lingue straniere. Una capacità che può dunque venire molto richiesta quando si tratta di fare traduzioni e simili.

Sicuramente, se non si ha una conoscenza abbastanza ferrata della materia, i metodi alternativi consistono nel classico dizionario, in Google Traduttore o in altri servizi online e gratuiti. Tutte delle soluzioni che portano con sé dei limiti non proprio trascurabili.

Oltre al tempo impiegato per svolgere tale tipo di operazione, non è neanche detto che il risultato finale sia professionale o corretto. Che cosa fare esattamente se avete bisogno di traduzioni professionali in inglese, o tante altre lingue, per certificati, video e così via?

Esigete dunque solo il meglio per il vostro lavoro e per i vostri risultati, affidatevi ad un’agenzia specializzata in traduzione e revisione di testi come Espresso Translations! L’agenzia in questione, attiva già da qualche anno, è situata a Milano, ma è diventata in breve tempo tra le più famose sia a livello italiano che nel capoluogo lombardo.

Espresso Translations: ben più di una sola lingua

Un’agenzia che può contare sulla professionalità di più di 2000 traduttori qualificati che possono tradurre qualunque cosa si voglia in più di 150 idiomi stranieri opportunamente divisi tra lingue europee, lingue americane, lingue asiatiche ed anche lingue africane.

È stato proprio questa sua diversificazione che ha fatto sì che Espresso Translations si sia ritrovata a lavorare con realtà ed aziende note in tutto il mondo. Qualche esempio? È presto detto! Diciamo che per dire qualche nome Amazon, Harley Davidson, Deagostini, Ferrari, Iveco, Jaguar, WWF, IMDb, Lavazza e tante altro ancora!

Va poi ricordato che l’agenzia Espresso Translations, poi, è dotata anche di una certificazione ISO 17100: 2015 che, assieme ai suoi tanti clienti, è una garanzia di autentica qualità, professionalità e rapidità.

Espresso Translations: ecco quali sono i suoi servizi principali

Tra i vari servizi, però, non vi sono solo delle “semplici traduzioni”, ma bensì un mondo intero di altre cose da fare. Altrimenti come si spiegherebbe tutta la varietà di servizi e la diversificazione tra i tanti clienti appena citati?

Ma torniamo a noi. Tra le tantissime altre mansioni che Espresso Translations può fare, vi sono dunque i servizi di revisione dei testi, trascrizione e sottotitolaggio sia per file video che per file audio. Naturalmente non solo siti web e blog, ma anche certificati importanti, documenti ufficiali ed anche curriculum vitae. Del resto, perché rinunciare all’idea di trovare un lavoro all’estero?

Come richiedere il proprio servizio su misura ad Espresso Translations

Per selezionare dunque tutto quello che fa al caso vostro, potete chiamare direttamente o mandare un messaggio di posta elettronica.

Oppure qualcosa di più pratico e funzionale come l’apposito modulo presente sul sito di Espresso Translations. Ci vorranno solo pochi minuti per compilarlo, spiegare le proprie necessità e ricevere il preventivo gratuito in neanche un’ora. Che ne dite? Lo lasciamo definitivamente sullo scaffale il dizionario di scuola?