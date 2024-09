Espulsione Suzuki in Napoli-Parma, Pecci: “Neres non si è spostato”. L’ex arbitro Bergonzi: “Portiere in anticipo, è stato giudicato…”

In queste ore si continua a parlare della partita tra Napoli e Parma, soprattutto per quanto riguarda l’episodio che ha determinato l’espulsione del portiere della squadra in trasferta, Suzuki. Secondo l’ex calciatore della SSC Napoli, Eraldo Pecci, l’intervento era regolare ed ha criticato l’attaccante della squadra azzurra per il suo comportamento in campo.

“Per me, chi prende palla, è in vantaggio. Non può essere punito. Chi è in anticipo non va ammonito. È come calciare forte la palla e colpire un avversario. Se rinvio e prendo un attaccante sulla faccia, e resta svenuto per cinque giorni, allora che facciamo, è rigore?”

“E perché non si è spostato. Neres? La parola ‘imprudenza’, in queste ammonizioni, fa un po’ ridere. Certe cose sono ragionevoli, ma chi è sulla palla, ripeto, ha diritto di intervenire”, ha concluso Pecci.

ESPULSIONE SUZUKI IN NAPOLI-PARMA, IL PARERE DELL’EX ARBITRO MAURO BERGONZI: “L’ESPULSIONE DEL PORTIERE DELLA SQUADRA E’ DUBBIA MA LA DECISIONE PUO’ ESSERE ACCETTABILE”

“L’espulsione del portiere Suzuki ha alimentato discussioni e a me ha lasciato grandissimi dubbi. Colpisce prima il pallone e poi Neres. L’arbitro lo ammonisce e poi lo espelle per doppio giallo, decidendo in pochissimi secondi. Il portiere era in anticipo, ma era punibile? È stato giudicato imprudente il suo intervento”.

“Io sono ancora molto dubbioso. Sono onesto e non ho difficoltà a dirlo. In questi casi, l’unica cosa ad aiutarci è il regolamento e io ero di un’altra idea. Prima non ero d’accordo, ora ritengo accettabile la decisione di dare il secondo giallo, nonostante qualche dubbio“, ha concluso l’arbitro Mauro Bergonzi.