Estate 2024, 36 milioni di italiani in vacanza: si preferiscono riposi più brevi e frequenti

Secondo un’indagine condotta da Federalberghi, quest’estate 36 milioni di italiani andranno in vacanza, con il 90% di loro che sceglierà di rimanere all’interno dei confini nazionali, mentre solo il 10% opterà per destinazioni estere, principalmente in località balneari. I dati mostrano un cambiamento nelle abitudini di viaggio, con una preferenza crescente per periodi di riposo più brevi e frequenti piuttosto che concentrati solo ad agosto.

Cambiamenti nelle abitudini di viaggio

Un terzo dei vacanzieri ha pianificato di fare più di un periodo di ferie durante l’estate: 3,6 milioni di persone prenderanno vacanze almeno due volte, 3,1 milioni partiranno per tre volte e 1,7 milioni avranno tre periodi di vacanza. Questo nuovo approccio porterà un giro d’affari di 40,6 miliardi di euro.

Il settore turistico tiene

Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi, ha commentato i risultati dell’indagine, realizzata da Tecnè, sottolineando la resilienza del settore turistico: “È sempre interessante notare, attraverso i numeri, i cambiamenti in atto. Nonostante un anno difficile, con eventi climatici estremi come alluvioni e siccità che hanno colpito duramente diverse regioni, e nonostante i conflitti internazionali che potrebbero influenzare i flussi turistici, vediamo che il comparto mostra una certa tenuta”.

Preferenza per le vacanze brevi e frequenti

Bocca ha evidenziato una tendenza crescente: nove italiani su dieci preferiscono rimanere in Italia. “Questo è positivo per noi. Inoltre, si conferma la tendenza a suddividere le ferie estive in più segmenti. Questo consente di replicare le partenze in diversi periodi, offrendo l’opportunità di visitare nuove località”, ha detto.

La mancata partecipazione di molti italiani

Tuttavia, c’è una nota dolente: “Resta il problema del 54% degli italiani che non possono permettersi di andare in vacanza a causa della mancanza di liquidità. Il quadro attuale mostra un buon andamento sui mercati internazionali, mentre si rileva un certo calo sui mercati nazionali ed europei”.