Estate di San Martino: clima mite e tempo stabile fino a giovedì

Elisa Miglioresi
fonte: pixnio

Dopo le perturbazioni che domenica e lunedì hanno colpito l’Italia, è atteso un drastico cambio delle previsioni metereologiche. A partire da oggi, martedì 4 novembre, è prevista la cosiddetta “Estate di San Martino” con clima mite e tempo stabile fino al weekend.

PREVISIONI METEO – Come affermato da Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, ad Ansa: “massime quasi ovunque fino ai 16-20°C con condizioni un po’ più rigide di notte”. Tra giovedì e venerdì, però, è previsto un peggioramento nelle regioni meridionali.

Sempre parlando della situazione metereologica al Sud, Tedici ha spiegato: “Il tempo sarà bello quasi ovunque fino a giovedì, salvo locali piovaschi nelle prossime ore all’estremo Sud; da giovedì sera una bassa pressione porterà un sensibile peggioramento in Sardegna, in grado di causare da venerdì qualche rovescio anche in Sicilia e lungo la costa tirrenica, specie laziale, campana e calabrese”.

Per quanto riguarda l’area settentrionale, ci sarà un aumento dello smog e della nebbia per via dell’alta pressione. Bel tempo anche al Centro, mentre nel Mezzogiorno non mancheranno piovaschi.

