Estate: le vacanze sono il 30% più care rispetto al 2019

Da quanto emerso dagli ultimi dati raccolti dall’Istat, il Codacons denuncia le vacanze estive sempre più salate che gli italiani si ritrovano a pagare. Confrontando i dati con il 2019, nel 2025 gli italiani si ritrovano a spendere circa il 30% in più.

30% IN PIÙ RISPETTO AL 2019 – Dal 2019 ad oggi, l’impennata più alta l’ha subita il settore del trasporto aereo. Ad oggi, ad esempio, i voli nazionali hanno avuto un aumento dell’81,5% rispetto a circa sei anni fa. Situazione simile anche per i voli internazionali, dove si parla di un aumento del 61% per le mete europee mentre è del 65,9% per mete fuori dall’Europa.

Nonostante un aumento generale, altri mezzi, rispetto all’aereo, non hanno subito un rincaro così alto. Le tariffe dei traghetti, ad esempio, sono cresciute del 13,9% rispetto al 2019, mentre per il treno l’incremento è del 10,7%. Chi viaggia in autobus o pullman spende il 10,1% in più.

Per chi sceglie l’auto, le stangate non mancano: la benzina costa l’8,3% in più rispetto all’estate 2019, il gasolio il 12,6%. Anche pedaggi e parchimetri risultano più cari, con un aumento del 7,2%. Ancora peggio per chi opta per il noleggio: qui il rialzo è del 17,6%, secondo quanto segnalato dal Codacons.

Chi sceglie un pacchetto spende addirittura il 56,6% in più, mentre i prezzi di alberghi e pensioni sono saliti del 40,6%. Anche una giornata al mare o in piscina costa il 32,7% in più, così come aumentano i prezzi di musei, parchi e monumenti.

Sul fronte cibo, mangiare fuori è più caro del 22,5%, con rincari record per gelati (+46,4%), frutta fresca (+35%) e acqua minerale (+30,5%). Anche le bevande rincarano: spritz +18,2%, birra +17,2%, bibite analcoliche +28,8%.

“Prezzi e tariffe diventano sempre più insostenibili”, avverte il Codacons: nel 2025, il 49% degli italiani rinuncia alla villeggiatura, quasi 10 punti percentuali in più rispetto al 2019.