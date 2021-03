Estetica maschile: ecco dei consigli utili per curare il proprio aspetto

I tempi sono molto cambiati rispetto al passato. Al giorno d’oggi, infatti, anche gli uomini curano molto di più il proprio aspetto esteriore. Se prima alcuni trattamenti potevano sembrare impensabili se pensati per un uomo, attualmente, invece, questa differenza tra trattamenti maschili e femminili si sta sempre più assottigliando.

Ora, praticamente tutti i trattamenti di bellezza vengono realizzatiper entrambi i sessi, parliamo di metodi e prodotti per curare il proprio aspetto e che vanno dalla depilazione alla cura dei propri capelli. Ma dove si concentrano di più gli uomini che curano il proprio corpo? Vediamo quali sono le zone del corpo e i trattamenti principali.

Depilazione maschile

Sicuramente, trai vari trattamenti maggiormente in voga figura la depilazione. Quando parliamo di depilazione uomo, parliamo dello stesso identico trattamento a cui si sottopongono le donne e che, quindi, può prevedere l’utilizzo di vari strumenti: per esempio, troviamo la depilazione con rasoio usa e getta o rasoio elettrico, ma anche con ceretta e con crema depilatoria.

Gli uomini possono essere in cerca di un metodo adeguato ad eliminare i peli dal proprio corpo per vari motivi. Non si tratta soltanto di un discorso estetico (alcuni uomini hanno una peluria particolarmente folta su petto e schiena, per esempio), ma anche un discorso di esigenza (vedi alcuni atleti, come per esempio i nuotatori). Insomma, non va assolutamente sottovalutata la possibilità di potersi depilare, anche se si è uomini!

Pelle ed idratazione

Oltre alla depilazione, vanno molto di moda, tra gli uomini, anche i trattamenti che riguardano la propria pelle. Tenerla idratata, infatti, è fondamentale. Allora, ciò che si può fare, è optare per una giusta crema idratante: anche per quanto riguarda il discorso di combattere le rughe, esistono prodotti adatti all’uomo. La cute, in generale, deve essere sempre protetta e ben idratata: durante la giornata, infatti, questa può essere esposta anche per parecchio tempo ad intemperie, sole, caldo e inquinamento, che la rendono opaca e magari secca. Ci sono persino scrub particolari, esfolianti, adatti alla cute maschile.

Cura dei capelli e della barba

Anche i capelli sono una delle parti del corpo che gli uomini hanno cominciato a curare maggiormente. Esistono in commercio tantissimi prodotti che possono essere utilizzati e che hanno caratteristiche differenti: per esempio, prodotti per capelli grassi, per capelli secchi o districanti. Ci sono anche tanti balsami da poter utilizzare, di sicura efficacia.

Oltre ai capelli, anche la barba viene molto più curata, rispetto a prima. Questo perché ci sono tantissimi look che si basano proprio su una barba lunga (come il look hipster): questa va assolutamente pulita e curata, come se fossero, difatti, i propri capelli. A tal scopo, si possono trovare sul mercato degli shampoo adatti alla barba e dei balsami particolari. Da evitare, comunque, dei prodotti che possono risultare troppo aggressivi, perché anche la barba può risentirne negativamente. Il mercato, comunque, è davvero ricco di alternative utili, adatte ad ogni esigenza.