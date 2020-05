Estiarte (collaboratore di Guardiola): “Pep vuole allenare nei 4 campionati più importanti al Mondo. Ama l’Italia”

Il futuro di Pep Guardiola potrebbe essere in Italia. L’attuale tecnico del Manchester City da mesi viene accostato alla Juventus, il presidente Agnelli è un grande estimatore dello spagnolo e chissà che in futuro il matrimonio non possa realizzarsi.

Ad aprire alla possibilità di sbarcare in Italia ci ha pensato Manuel Estiarte, ex pallanuotista e stretto collaboratore di Guardiola, che ai microfoni de “Il Secolo XIX” ha affrontato proprio questo argomento. Ecco quanto dichiarato:

“Posso dire che Pep ama l’Italia e ha mantenuto amicizie e affetto, anche se qui ha vissuto uno dei momenti peggiori della sua carriera, quando venne accusato di doping e prosciolto solo dopo sette anni. Ma lui ama l’Italia e l’Italia sta recuperando da momenti meno splendidi che ha vissuto in tempi recenti.

L’idea di partenza, quando Guardiola cominciò, era di allenare nei quattro grandi campionati: Spagna, Germania, Inghilterra e Italia. Non dico che succederà ma perché non dovrebbe? Però una cosa è certa: Pep non allenerà ancora per molto, non farà come Ferguson in panchina fino a 70 anni”.

Una cosa è certa, dunque, Guardiola gradirebbe volentieri prendere in mano un club della Serie A, ma al momento l’unico in grado di sostenere i costi dell’allenatore e garantirgli una campagna acquisti di livello è proprio la Juventus. Vedremo se in futuro i bianconeri torneranno alla carica.