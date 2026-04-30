Esuberi, ma anche no: i giocatori che tornano al Napoli che possono far comodo

Il Napoli si ritrova ad avere a che fare con un rientro di giocatori dai prestiti. Chi di passaggio e chi potenzialmente per restare: tanti di loro si giocheranno un posto nel Napoli che verrà

Casting azzurro

I partenopei stanno studiando per diventare grandi, nella prossima stagione. Tanti giocatori in prestito ritorneranno alla base, con alcuni calciatori che potrebbero essere utili ai partenopei nella prossima stagione.

Il primo è Rafa Marin, che ha disputato una stagione ottima con la maglia del Villarreal. 2300 minuti totali, fino ad ora, e un sottomarino giallo che potrebbe riscattarlo per 15 milioni di euro. La possibilità che torni in Italia è concreta e se succedesse i partenopei punterebbero fortemente su di lui. In tal caso, il Real Madrid potrebbe ricomprarlo a 25 milioni la prossima estate o 35 nel 2027.

Altri esuberi di ritorno

Un altro a tornare è Noa Lang, partito bene al Galatasaray si è poi perso. Poche invenzioni e rendimento non necessario ad un possibile riscatto. Mettici anche un infortunio alla mano e avrai un possibile ritorno dove potrebbe stavolta giocare. Discorso differente per Marianucci, che è in prestito al Torino ma che potrebbe ripartire nuovamente. La stagione non è stata sufficiente per far sì che il Napoli voglia puntarci concretamente nell’immediato, visto anche che al Torino non si sta imponendo.